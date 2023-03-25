Как сообщает источник, кресло главного тренера московского "Торпедо" может занять Пеп Клотет.
Последним клубом, которым руководил Клотет была "Брешиа". Испанский специалист возглавлял итальянскую команду с июня прошлого года. В декабре 2022 года он был уволен, а уже в январе Клотет был восстановлен в должности главного тренера "Брешии". Однако менее чем через месяц, 6 февраля, после того, как ему не удалось улучшить результаты команды, он снова был отстранен от работы в клубе. Помимо "Брешии", 45-летний испанец руководил итальянским клубом СПАЛ и английской командой "Бирмингем Сити".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": новым главным тренером "Торпедо" может стать экс-наставник "Брешии" Пеп Клотет
Столичное "Торпедо" может назначить на пост главного тренера 45-летнего испанского специалиста Пепа Клотета.
Фото: Getty Images