- Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится... Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится. Однако Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, УЕФА вернет сборную России в свои турниры. Другой вопрос — когда? Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию.
Россия отстранена от участия в матчах квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии по решению УЕФА и ФИФА, которое было принято в феврале 2022 года после начала СВО на Украине. Ранее российская национальная команда не смогла принять участие в стыковых играх за право выступления на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная России вынуждена играть товарищеские матчи с командами из Азии, а РФС изучает возможность перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). С этой целью была создана специальная рабочая группа внутри главной футбольной организации России.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Адиев: УЕФА вернет Россию в свои турниры, надо ждать. Рано или поздно все это закончится...
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что России не стоит переходит в АФК.
Фото: РИА Новости