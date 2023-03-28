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Романцев: в моем "Спартаке" нашлось бы место Промесу

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Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев порассуждал о том, заиграл бы Квинси Промес в команде под его руководством.
Фото: AFP
- В те времена у меня был выбор из таких умельцев, как Цымбаларь, Титов, Аленичев, Булатов, Робсон, Безродный, тот же Тихонов. Однако место в составе Промесу все равно нашлось бы. Но не за счет Андрея. А потому, что по игре и характеру голландец — настоящий спартаковец, что тогда было главным, - приводит комментарий Романцева "СЭ".

Голландский вингер в общей сложности за два своих периода пребывания в "Спартаке" сыграл 206 игр, в них голландцу удалось забить 102 мяча, а также 50 раз ассистировать свои партнерам. В этом сезоне Квинси лидирует в столичном коллективе по бомбардирским показателям, набрав 21+9 по системе гол плюс пас в 29 встречах. Выступая за клуб из Москвы Промес сумел выиграть все российские трофеи (чемпионство, кубок и суперкубок). Его контракт со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2024 года. В 21-м туре дружина Гильермо Абаскаля, идущая на 3 месте, встретится на своем поле с "Ахматом". В январе Квинси исполнился 31 год.


Спартак Романцев Промес
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