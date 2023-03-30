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Тюкавин: агент просил не брать номер Дзюбы в сборной России, но я не мог от него отказаться

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Нападающий сборной России Константин Тюкавин признался, что его агент Алексей Сафонов просил футболиста не брать 22-й номер Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Динамо"
- Мой агент просил меня не брать номер Дзюбы в сборной? Было такое. В шутку, конечно — вы же знаете Николаича! Я дебютировал в сборной против Кипра — и как раз под 22-м. Футболка с того матча хранится у меня дома, в рамке. Николаич замечаний не делал (смеется). Понимает же — мне дали номер, я не могу от него отказаться.

Константин Тюкавин, выступающий на клубном уровне за московское "Динамо", дебютировал за сборную России осенью 2022 года, выйдя на поле в матче с Кипром в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. После этого нападающий не вышел на поле в игре с Мальтой, а потом и вовсе не вызывался в сборную России до марта 2023 года. Тюкавин выходил на замену в матчах с Ираном и Ираком. За три появления на поле в составе национальной команды футболист сыграл 46 минут, не отметившись результативными действиями.

Источник: Sport24


Тюкавин Дзюба Сборная России
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