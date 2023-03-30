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"СЭ": защитник "Локомотива" Кузьмичев выбыл до мая из-за травмы

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Защитник "Локомотива" Иван Кузьмичев получил повреждение и выбыл на срок около месяца.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, защитник "Локомотива" Иван Кузьмичев получил травму и выбыл из строя ориентировочно до мая. Таким образом 22-летний Кузьмичев не поможет "железнодорожникам" в ближайших турах.

Иван Кузьмичев, играющий на позиции центрального защитника, перешел в "Локомотив" из "Урала" в сентябре прошлого года. В текущем сезоне россиянин принял участие в 15 играх за клуб в РПЛ и в 6 встречах Кубка России. В активе защитника нет никаких результативных действий.

За 10 туров до конца чемпионата России "Локомотив" расположился на 11-й строчке. Подопечные Михаила Галактионова набрали 22 очка.

Источник: "СЭ"


Кузьмичев Локомотив
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