- Особенно люблю борщ, всегда добавляю в него по всем правилам сметану. Борщ с мясом — одно из любимых русских блюд, плюс бефстроганов. Мы бразильцы без ума от всего мясного. У нас его тоже готовят бефстроганов, но чуть иначе, по другому рецепту, - приводит слова Малкома "Российская газета".
Новый гражданин РФ Малком играет в России, защищая цвета "Зенита", с 2019 года. Прошлым летом футболист и клуб пролонгировали соглашение до 2027 года. За 101 проведенную встречу за команду Сергея Семака Малком сумел набрать 35+22 по системе гол плюс пас. В этом сезоне олимпийский чемпион забил 19 голов и оформил 7 ассистентских действия в 26 встречах за петербуржский коллектив. Это зимой в услугах игрока был заинтересован французский "ПСЖ", но парижанам не удалось согласовать с "Зенитом" условия сделки. Ранее Малком выступал во Франции ("Бордо") и Испании ("Барселона"). В 21 туре "Зенит" с Малкомом в составе на своей домашней арене сыграет с "Уралом".
Малком: борщ с мясом – одно из моих любимых русских блюд
Футболист "Зенита" Малком высказался по поводу своих предпочтений в русской кухне.
Фото: ФК "Зенит"