"Что меня больше всего удивляет в Личке? Когда мы играли в ФНЛ, он проводил огромную ротацию. Сегодня играл один состав, на следующий матч - совершенно другой. У него нет основных и запасных игроков. Он ко всем относится одинаково и доверяет всей команде. Марцел уверен во всех нас - и это отлично!", - цитирует Воробьева "СЭ".
Чешский наставник Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с 2020 года. Этот сезон - первый для команды в РПЛ под руководством Лички. В 20 турах оренбуржцы записали на свой счет 37 набранных баллов и занимают 7 место в турнирной таблице. Отрыв от московского "Динамо", которое идет на 5 строчке, составляет 4 очка. Перед перерывом на мартовские матчи национальных команд, "Оренбург" обыграл на своем поле столичный "Спартак" (2:0). В 21-м туре российской Премьер-лиги коллективу Лички предстоит сыграть в Самаре с "Крыльями Советов".
Форвард "Оренбурга" Воробьев: у Лички нет основных и запасных игроков. Он ко всем относится одинаково
Форвард "Оренбурга" Дмитрий Воробьев поделился мыслями о наставнике команды Марцеле Личке.
Фото: ФК "Оренбург"