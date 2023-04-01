- Слуцкий работал в "Халл Сити", который и после него, мягко говоря, не воскрес. Работал в "Витессе". Никак нельзя назвать его поприще удачным, но смешно рассуждать, что именно это ставит какую-то изгородь на пути российских тренеров в Европу. Бышовец, было дело, работал в Португалии. Карпин, было дело, работал в Испании. Это все разовые оказии, все неудачные. Они не могут создать тенденции. Российской тренерской школы, извините, нет. Например, самому Газзаеву после победы в Кубке УЕФА никто работу не предложил, а ведь достижение. И попытки российских тренеров поработать на Западе были и будут неопределенное время впредь попытками одиночек. И тут нет и не может быть тенденции.
Напомним, ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что из-за плохого результата Леонида Слуцкого в "Халл Сити" и "Витессе" на российских тренеров не обращают внимания в Европе.
Леонид Слуцкий в РПЛ руководил футбольным клубом "Москва", самарскими "Крыльями Советов" и ЦСКА. Последним местом работы специалиста был казанский "Рубин". 51-летний российский тренер имел опыт работы в европейских чемпионатах. В его послужном списке числится работа главным тренером в английском "Халл Сити", который играл во втором по значимости чемпионате Англии - Чемпионшипе. Также он возглавлял нидерландский "Витесс". В обоих случаях Слуцкий был уволен из клубов, не проведя в них и 1 года. После ухода из казанской команды в ноябре прошлого года тренер является безработным, участвуя только в различных интернет-шоу и появляясь на телевидении.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Уткин - о словах Газзаева: в России нет тренерской школы
Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин ответил бывшему наставнику ЦСКА Валерию Газзаеву, обвинившему Леонида Слуцкого в том, что из-за него в Европе не рассматривают специалистов из России.
Фото: Чемпионат.com