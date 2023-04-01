- Ждем матч, с нетерпением готовимся. Для нас сейчас любая игра как финал. Тренер сказал, надо подниматься максимально в таблице. А "Зенит" идет на первом месте, флагман нашего футбола. Непобедимых нет, мы их не боимся, тем более, играем дома, - приводит комментарий Дзюбы "Матч ТВ".
В 22 туре "Зенит" приедет в гости в столицу к местному "Локомотиву" . С большой долей вероятности, в основе московского коллектива появится бывший футболист дружины Сергея Семака Артем Дзюба, забивший 6 голов за 4 поединка российского первенства. Команда Михаила Галактионова идет без потерь очков, набрав на 4 игры 12 баллов. Ранее Дзюба уже встречался с "Зенитом" в 2018 году. Тогда, выступая за тульский "Арсенал", лучший бомбардир в истории чемпионата России помог своей команде сыграть в результативную ничью 3:3, отдав 1 ассист и забив гол.
Игра первого круга между коллектива закончилась разгромной победой "Зенита". Команда Семака отправила в ворота москвичей 5 безответных мячей. Сегодня "Зенит" сумел обыграть "Урал" и увеличил свой отрыв от "Ростова" и "Спартака" до 10 очков.
Дзюба – о матче с "Зенитом": непобедимых нет, мы их не боимся, тем более, играем дома
Фото: ФК "Локомотив"