- Какая память осталась о Гамуле? Вы сейчас спрашиваете, и у меня улыбка сразу появляется. Все мы знаем, каким жизнерадостным человеком он был, как шутил. Как он с матерком мог всё преподнести так, что все умирали со смеху. Всегда вспоминаю Игоря Васильевича добрым словом. Рад, что удалось у него поиграть. Я уже был в главной команде, но там у меня было мало практики, и меня часто спускали к нему. Он давал мне свободу на поле, периодически мы с ним и в ресторан ходили. Очень хороший был человек, царствие ему небесное, - приводит слова Байрамяна "СЭ".
Экс-главный тренер "Ростова" в 2014 году Игорь Гамула работал в системе желто-синих в период с 2011 год по 2020 год, с августа 2011 года по сентябрь 2014 года и с декабря 2014 года по 2017 год занимал должность главного тренера молодежной команды. 31-летний атакующий полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян провел под руководством Гамулы за молодежный состав 35 матчей, в которых забил 9 голов и выполнил 1 результативный пас, последняя такая игра состоялась в сезоне-2015/2016. 8 декабря 2021 года 61-летний Игорь Васильевич скоропостижно ушел из жизни, как сообщалось, причиной его смерти мог стать гипогликемический шок.
«А я, представляете, еще живой». Ушел из жизни главный весельчак и балагур российского футбола Игорь Гамула
Байрамян: всегда вспоминаю Гамулу добрым словом. Спрашиваете, и у меня улыбка сразу появляется
Атакующий полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о работе под руководством экс-главного тренера основной и молодежной команд желто-синих Игоря Гамулы.
Фото: ФК "Ростов"