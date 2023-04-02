- Перед голом я не знал, что меня должны поменять. Но я знал, что очень устал, сводило ноги. Поле максимально мягкое, никогда такого не видел. Было тяжело привыкать. Во втором тайме соперник чуть упростил игру, стал играть длинными забросами, они пару подборов забрали и за ними было преимущество, - приводит комментарий Облякова "Матч ТВ".
24-летний российский хавбек Иван Обляков появился в основе ЦСКА на поединок против "Факела". Футболист стал одним из героев победы над воронежским коллективом. Сначала он заработал на себе 11-метровый, который уверенно реализовал Федор Чалов, а уже во вторые 45 минут игры Иван отлился сам, поразив ворота после удачной скидки Антона Заболотного. Для Облякова это уже 4-й гол за дружину Владимира Федотова в этом сезоне. Также воспитанник петербуржского футбола отметился 5 ассистентскими действиями. В следующем туре ЦСКА у себя дома примет одного из аутсайдеров лиги "Химки", которые сегодня получили 6 мячей от "Краснодара".
Обляков: поле в Воронеже максимально мягкое, никогда такого не видел. Было тяжело привыкать
Российский футболист ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от победы над "Факелом" (2:0) в 21 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА