- К Сергею Николаевичу особых претензий нет. Но тренер же еще должен создать и комфортную среду в команде. Если мы хотим вырастить новое поколение футболистов, - приводит комментарий Садыгова "СЭ".
53-летний российский специалист Сергей Юран был утвержден наставником "Химок" в феврале 2022 года. С того момента россиянин провел у руля химчан 18 встреч, в которых сумел одержать 8 побед. Также в активе Юрана 4 ничьи и 6 поражений. В предыдущем сезоне Сергей смог помочь "Химкам" сохранить прописку в РПЛ, выведя их в стыки. В матчах на вылет подмосковный коллектив обыграл "СКА-Хабаровск" (0:1 ,3:0). Текущий сезон "Химки" начали ударно, набрав 7 очков в 4 играх. Команда сумела сыграть вничью с действующим чемпионом "Зенитом" (1:1). Но руководство клуба приняло решение уволить Юрана. После чего "Химки" одержали всего 1 победу в 23 поединках.
Инвестор "Химок" Садыгов – об увольнении Юрана: тренер должен создать комфортную среду в команде
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов рассказал о причинах увольнения Сергея Юрана.
Фото: "Чемпионат"