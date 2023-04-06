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Хиддинк: есть ощущение, что Акинфеев будет играть вечно

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил сомнения, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев когда-либо завершит карьеру.
Фото: "СЭ"
- Может ли в будущем Акинфеев стать тренером? Он ведь ещё не завершил карьеру. Есть ощущение, что Игорь будет играть вечно.

Игорю Акинфееву 36 лет. Он продолжает оставаться основным голкипером московского ЦСКА. В сборной России прославленный вратарь завершил карьеру в 2018 году, после успешного для российской национальной команды домашнего чемпионата мира, на котором россияне смогли добраться до четвертьфинала. Подобный результат стал для сборной России первым в истории.

В текущем сезоне Акинфеев играет в основном в РПЛ, оставаясь на скамейке запасных в матчах Кубка России.

Источник: "РБ Спорт"


ЦСКА Хиддинк Акинфеев
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