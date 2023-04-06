- Немного расстроены, что проиграли. Но сегодня одна команда на поле была. Чего не хватило, чтобы дожать соперника? Не хватило завершения. Думаю, банально везения. О чем говорили с Сафоновым? Сказал, что отскочили они сегодня прилично.
На 24-й минуте матча счет открыл полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян. "Ростов" сумел отыграться лишь через полчаса игры благодаря усилиям футболиста Романа Тугарева. Ростовчане имели заметное преимущество по количеству ударов в створ ворот, но не смогли добиться победы в основное время. Матч перешел в серию пенальти, где сильнее оказались футболисты "Краснодара", забившие ростовчанам пять мячей, пропустив только три.
Источник: "РБ Спорт"
Глебов: сказал Сафонову, что "Краснодар" прилично отскочил от "Ростова"
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов заявил, что "Краснодар" отскочил в матче Кубка России.
Фото: РИА Новости