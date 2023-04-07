- Почему отпраздновал гол жестом "часы"? Я хотел сказать, что моё время пришло. Много работал, чтобы помогать команде, — я хочу забивать. Мой час пришёл.
Ранее такую же версию причины празднования забитого мяча именно данным жестом высказал агент Кейта Бальде. Сенегальский нападающий в последнем матче за "Спартак" в Кубке России с екатеринбургским "Уралом" забил свой первый гол за красно-белых. На это у форварда ушло шесть матчей во всех турнирах. Всего перешедший прошлым летом на правах свободного агента в "Спартак" Кейта Бальде провел за красно-белых на поле лишь 183 минуты. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что клуб может рассмотреть возможность продажи футболиста в летнее трансферное окно.
Источник: "Чемпионат"
Бальде - о праздновании гола в ворота "Урала": хотел сказать, что моё время пришло
Нападающий "Спартака" Кейта Бальде объяснил, почему отпраздновал гол в ворота "Урала" жестом "часы".
Фото: ФК "Спартак"