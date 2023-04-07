Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
18:00
РубинНе начат
Балтика
20:30
РодинаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
18:00
ИнтерНе начат
Лечче
20:00
НаполиНе начат
Милан
22:00
ЭмполиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
22:00
СтрасбургНе начат

Бальде - о праздновании гола в ворота "Урала": хотел сказать, что моё время пришло

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Спартака" Кейта Бальде объяснил, почему отпраздновал гол в ворота "Урала" жестом "часы".
Фото: ФК "Спартак"
- Почему отпраздновал гол жестом "часы"? Я хотел сказать, что моё время пришло. Много работал, чтобы помогать команде, — я хочу забивать. Мой час пришёл.

Ранее такую же версию причины празднования забитого мяча именно данным жестом высказал агент Кейта Бальде. Сенегальский нападающий в последнем матче за "Спартак" в Кубке России с екатеринбургским "Уралом" забил свой первый гол за красно-белых. На это у форварда ушло шесть матчей во всех турнирах. Всего перешедший прошлым летом на правах свободного агента в "Спартак" Кейта Бальде провел за красно-белых на поле лишь 183 минуты. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что клуб может рассмотреть возможность продажи футболиста в летнее трансферное окно.

Источник: "Чемпионат"


Бальде Спартак Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Уциев - о новом контракте с "Ахматом": уверен, мы сможем договориться
Футболист "Акрона" Палиенко: песню "Седая ночь" слушаем после каждой победы. Это наш ритуал
Фигурист Авербух: в перспективе вы можете меня увидеть в составе команды футбольной Медиалиги
Александр Кержаков: я не сбегал и не отрекался от родины. Мне было страшно, хотелось быть, где тепло, а не в России 7
Ломаев: при нынешней ситуации в России уехать играть в Европу - уже мечта 1
Корниленко: вопрос о получении гражданства России Констанцой и Гарре будет открыт в конце сезона
Кержаков - об уходе из "Камриотиссы": в будущем я буду тщательнее подходить к предложениям, скоро соскучусь по футболу
Бальде - о праздновании гола в ворота "Урала": хотел сказать, что моё время пришло
Даса: вылет из Кубка - тяжелый момент для "Динамо". Мы хотим покорять новые вершины 1
Маньяков: крайний защитник - не позиция для Даниила Денисова. Он - опорный хав, классическая "собака"
Аршавин: в сборной России сейчас всё равно не все сильнейшие. Мы не понимаем, где наш футбол 1
Пресс-атташе "Акрона": матч со "Спартаком" будет большим футбольным праздником для жителей Тольятти и Жигулевска 2
Защитник "Зенита" Ренан покинул расположение молодежной сборной Бразилии
Аршавин - о работе Кержакова в "Кармиотиссе": было и было. Мы с Александром давно не общались
Сперцян - о матче с "Ростовом": спасибо болельщикам за атмосферу. "Краснодар" победил благодаря им 2