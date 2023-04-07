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Хохлов: отсутствие Промеса и Джикии в матче с "Динамо" - это потеря для "Спартака"

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Бывший игрок и экс-наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, что он ожидает от встречи "бело-голубых" со "Спартаком" в 22-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Повлияет ли отсутствие Квинси Промеса на ход игры? Конечно. В последнее время он является лидером "красно-белых", для них это потеря. То же самое касается Георгия Джикии. Для Абаскаля это потеря. Уволят ли Йокановича, если он потерпит поражение в завтрашнем матче? Наверное, мне некорректно оценивать работу другого тренера. Воздержусь", - цитирует Хохлова "Евро-Футбол.Ру".

Завтра, 8 апреля, состоится московское дерби, в котором "Спартак" примет "Динамо". Матч состоится на домашнем поле "красно-белых" - "Открытие Банк Арена". Свисток главного арбитра матча Сергея Иванова, извещающий о начале встречи, прозвучит в 19:30 по московскому времени. Команда Гильермо Абаскаля занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. Подопечные Славиши Йокановича с 35 баллами расположились на 5 строчке. Напомним, матч первого круга завершился победой "бело-голубых" со счетом 1:0.


Хохлов Динамо Спартак
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