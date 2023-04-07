– Результативность Дзюбы в "Локомотиве" – не шок, но я удивлен. Для меня было понятно, что он будет забивать. Но чтобы в четырех матчах шесть голов… Плюс команда выигрывает в сложных играх. Артем – молодец. Удивил меня тем, что полгода в футбол не играл, по большому счету, а сейчас выглядит так здорово. Считаю, что и ему повезло с "Локомотивом", и команде повезло с ним, – приводит слова Аршавина Sport24.
Артем Дзюба оставался без работы с начала ноября после того, как покинул турецкий клуб "Адана Демирспор". Зимой 34-летнего футболиста активно связывали с "Торпедо" и "Пари Нижний Новгород", но в итоге нападающий оказался в "Локомотиве". О подписании контракта до конца сезона "железнодорожники" объявили в первой декаде февраля.
Дзюбе не удалось отличиться в двух стартовых матчах за "Локомотив" в Кубке России со "Спартаком". Однако весной новичок красно-зеленых разыгрался. В четырех играх в составе своей новой команды Артем наколотил шесть голов и сделал результативную передачу. Благодаря собственному перфомансу, а также 100% показателям "Локомотива" на этом отрезке сезона экс-форвард сборной России удостоился звания лучшего игрока по итогам марта.
Аршавин – о результативности Дзюбы: не шок, но я удивлен. Считаю, ему повезло с "Локомотивом", и команде повезло с ним
Экс-нападающий "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин признался, что его удивила результативная игра форварда "Локомотива" Артема Дзюбы после возвращения в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"