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Агент: "Краснодар" не планирует расставаться с Кайо

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Агент бразильского футболиста "Краснодара" Кайо Нето Хеновес высказался по поводу будущего игрока в клубе.
Фото: РПЛ
- Информация о том, что "Краснодар" хочет продать Кайо — фейк. Клуб не планирует расставаться с игроком, - приводит комментарий Хеновеса Sport24.

Бразилец Кайо, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Краснодара" в июле 2019 года. С того момента футболист провел за южный коллектив 82 поединка. За этот отрезок игрок забил всего 1 гол. В этом сезоне на счету Кайо 20 игр и ноль результативных действий. Его контракт с клубом Сергея Галицкого рассчитан до конца июня 2024 года. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" больше не заинтересован в услугах Кайо и планирует расстаться с ним летом.


Кайо Краснодар
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