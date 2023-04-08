- Сегодня нет фаворита. Лично мне просто хочется увидеть красивый футбол. Динамовцы вылетели из Кубка, "Спартак" не самым удачным образом выступил в последних матчах. Плюс "красно-белые" потеряли Промеса, который часто дает результат. Шансы 50 на 50. Кто может взять на себя функции Джикии? Играли и без Джикии. Посмотрим, как это будет выглядеть сегодня, но для Абаскаля это тоже серьезная потеря.
Сегодня, 8 апреля, в рамках 22-тура российской Премьер-лиги сыграют "Спартак" и "Динамо". Матч состоится на домашней арене подопечных Гильермо Абаскаля "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Команды разделяют 6 очков в турнирной таблице чемпионата России. В копилке "Спартака" по итогам 21 сыгранной игры 41 набранный балл и третье место в таблице. "Бело-голубые" за этот же отрезок накопили 35 очков и занимают пятую строчку.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Тихонов - о матче "Спартак" - "Динамо": без Промеса и Джикии шансы 50 на 50
Фото: Чемпионат.com