– Думаю, у "Торпедо" будут шансы на стыковые матчи, возможно, прямого вылета они смогут избежать. Им очень повезло, что им подарили три очка после игры с "Пари НН". Грубо говоря, они за неделю набрали шесть очков. Посмотрим, как они сыграют дальше. А дальше "Спартак", все возможно. Сегодня "Торпедо" молодцы, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
В стартовом матче 22-го тура чемпионата России московское "Торпедо" на своем поле нанесло поражение воронежскому "Факелу" со счетом 2:0. Эта победа стала для "автозаводцев" первой под руководством испанского специалиста Жозепа Клотета. На 34-й минуте Илья Кухарчук, не подошедший "Химкам", вывел хозяев вперед - 1:0. А в добавленные ко второму тайму минуты Равиль Нетфуллин закрепил результат и поставил победную точку - 2:0.
"Торпедо", располагающееся на нижней строчке, набрало 13 очков и сравнялось в таблице РПЛ с подмосковными "Химками". У "Факела" осталось 17 очков и 14-я позиция в "табели о рангах" чемпионата России.
Мостовой: у "Торпедо" будут шансы на стыковые матчи. Им повезло с 3 очками с "Пари НН", дальше "Спартак", все возможно
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой оценил шансы "Торпедо" на сохранение прописки в РПЛ после победы над "Факелом" (2:0) в рамках 22-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"