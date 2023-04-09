- Получилось так, что выбыли лидеры - Джикия и Промес. На них многое держалось - и оборона, и атака. Других лидеров в команде нет. Есть много способных и талантливых футболистов, но они пока не готовы, чтобы заместить лидеров. "Спартак" как раз играл против хорошо организованных и "тренерских" команд. Абаскаль прежде всего проиграл в этих играх как тренер. Ему самому нужно формироваться! Ему нужно набираться опыта, потому что он еще сырой как специалист, - передает слова Гладилина "Евро-Футбол".
В матче 22 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью со столичным "Динамо" со счетом 3:3. Эта ничья продлила безвыигрышную серию красно-белых в чемпионате России до 3 матчей (=2-1), во всех турнирах - до 5 матчей (=3-2). На этой дистанции "Спартак" 33-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля дважды сыграл с "Уралом" (главный тренер Виктор Гончаренко) и по одному разу с "Оренбургом" (главный тренер Марцел Личка), "Ахматом" (главный тренер Серггей Ташуев) и "Динамо" (главный тренер Славиша Йоканович).
Центральный защитник "Спартака" Георгий Джикия получил травму в матче 20 тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2), атакующий полузащитник Квинси Промес - в матче 21 тура РПЛ с "Ахматом" (0:0).
Гладилин - о проблемах "Спартака": выбыли Джикия и Промес, других лидеров нет. Абаскаль еще сырой как специалист
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал текущие проблемы красно-белых.
Фото: "Спорт-Экспресс"