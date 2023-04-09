По сведениям СМИ, экс-игрок "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой проходит лечение в больнице. Как отмечает источник:
"Александра беспокоят старые травмы. Лечение займет несколько дней"
Александр Мостовой известен российским любителям футбола по игре за "Спартак" и "Сельту", а также ряд других европейских команд. Россиянин принял решение повестить бутсы на гвоздь в 2005 году. На счету Александра 517 поединков, в которых он сумел забить 143 гола, а также оформить 26 голевых передач на своих партнеров по команде. Сейчас Мостовой является экспертом "Матч ТВ" и часто появляется в студиях аналитических передач, а также экс-игрок - наставник медиакоманды Fight Nights. В августе Александру исполнится 55 лет.
Источник: Sport24
Sport24: Александр Мостовой попал в больницу
Бывший российский футболист Александр Мостовой находится в больнице.
Фото: РИА Новости