- Контракт Дзюбы? Я уже говорил, что мы вернёмся к обсуждению в конце сезона. Мы договорились с Артёмом об этом. "Локомотив" — боевая единица, в которой Дзюбе нравится находиться. А нам нравится, как играет Артём.
До истечения контракта 34-летнего Артема Дзюбы с "Локомотивом" осталось лишь несколько месяцев. До конца сезона железнодорожникам нужно провести лишь восемь матчей в чемпионате России, после чего их нападающий может стать свободным агентом. Ранее Дзюба в РПЛ играл за "Спартак", "Зенит", "Ростов" и другие команды. Сам футболист заявлял, что не будет обсуждать возможное продление контракта с "Локомотивом" до конца сезона.
Источник: "Чемпионат"
Нагорных: "Локомотив" вернется к обсуждению нового контракта с Дзюбой в конце сезона
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что клуб вернется к обсуждению нового контракта с Артемом Дзюбой в конце сезона.
Фото: ФК "Локомотив"