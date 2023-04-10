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Юран: были предложения из Первой лиги, но я не хотел туда идти. Нижний Новгород - город с традициями

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Наставник "Пари НН" Сергей Юран поделился информацией, что до прихода в нижегородский клуб им интересовались и другие команды.
Фото: ФК "Пари НН"
"У меня были предложения из Первой лиги, но я не хотел туда идти. Был интерес от клубов РПЛ, но до конкретики не доходил вопрос. Почему "Пари НН"? Нижний Новгород - город с традициями, здесь живут болельщики, которые любят свою команду, тут прекрасный стадион. Здесь есть все, чтобы развивать команду дальше. Было хорошее предложение, и я его принял", - цитирует Юрана "РБ Спорт".

Сергей Юран был назначен главным тренером "Пари Нижний Новгород" после увольнения предыдущего наставника команды Артема Горлова на прошлой неделе. 53-летний россиянин не работал с лета 2022 года, после ухода в отставку из подмосковных "Химок". В дебютном матче у руля нижегородцев команда Юрана проиграла на выезде "Краснодару" (1:3). По итогам 22 прошедших туров, "Пари НН" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей. До спасительного 12-го места нижегородскому коллективу не хватает на данный момент 5 очков.


Юран Нижний Новгород
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