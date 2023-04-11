По информации источника, сине-бело-голубые рассмотрят вариант с подписанием защитника сборной России, который выступает за "Ростов" на правах аренды из московского "Локомотива".
22-летний Сильянов начал вызываться в сборную России, когда национальную команду возглавил тренер "Ростова" Валерий Карпин. Футболист сыграл за сборную в четырех товарищеских матчах, не отметившись результативными действиями.
Неизвестны потенциальная сумма трансфера Сильянова из "Локомотива" в "Зенит" и желание самого игрока.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Ростова" Сильянов может перейти в "Зенит"
"Зенит" присматривается к защитнику "Ростова" Александру Сильянову.
Фото: РПЛ