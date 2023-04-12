– Пока ничего не знаю. Постоянно появляется много новостей, что интересуются европейские клубы? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил. Может быть, что-то есть и кто-то обращается. Но я об этом ничего не знаю.
Хотелось бы уйти, если будет конкретное предложение летом? Мы обсудим это с "Краснодаром". Цели всегда есть. Но не знаю, как будет, – приводит слова Сперцяна "Чемпионат".
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян точно покинет российский клуб в ближайшее трансферное окно. Сообщалось, что 22-летний уроженец Ставрополя не останется в "Краснодаре" после окончания сезона. Приоритетными вариантами продолжения карьеры назывались клубы итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги, которые якобы проявляют к Сперцяну предметный интерес.
В случае трансфера "Краснодар" получит за игрока сборной Армении предусмотренные контрактом отступные в сумме 15 миллионов евро за разрыв действующего соглашения, рассчитанного до 30 июня 2026 года.
Сперцян – о возможном интересе клубов Серии А и Бундеслиги: мы обсудим это с "Краснодаром". Цели всегда есть
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян отреагировал на информацию об интересе со стороны клубов, выступающих в чемпионатах Италии и Германии.
Фото: ФК "Краснодар"