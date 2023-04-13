– Ничего не могу сказать о тренерских способностях Талалаева, потому что больше знаю его по работе экспертом на телевидении. Он во многих клубах работал, неплохо начинал, но никогда не заканчивал.
Трудно сказать, какой Талалаев тренер – он хорошо разбирается в футболе, но результатов-то нет. Он никогда долго не задерживался в одной команде – не знаю, по каким причинам и кто в этом виноват.
Разговаривает Талалаев хорошо, игру анализирует грамотно, но ему не хватает результата. Будем надеяться, что в "Химках" нарушится тенденция хаотичной смены тренеров и Талалаев проявит себя, задержится надолго. Пожелаем ему успехов, – приводит слова Колоскова "РБ Спорт".
За восемь туров до финиша чемпионата страны подмосковные "Химки" делят нижнюю строчку в таблице РПЛ с московским "Торпедо", опережая столичного конкурента лишь за счет преимущества в личной встрече. На счету обоих клубов по 13 очков. От зоны стыковых матчей их отделяют четыре балла. Расстояние до спасительного 12-го места насчитывает 11 очков.
На этой неделе "Химки" объявили об очередной смене главного тренера. Андрей Талалаев, который недавно был уволен из "Торпедо", станет уже пятым наставником команды в текущем сезоне. В субботу, 15 апреля, он дебютирует в подмосковном клубе в выездном матче 23-го тура чемпионата России в Самаре против "Крыльев Советов".
Колосков: Талалаев во многих клубах неплохо начинал, но никогда не заканчивал. Разговаривает хорошо, но результатов нет
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возвращении Андрея Талалаева в "Химки".
Фото: ФК "Химки"