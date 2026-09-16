В "Нижнем Новгороде" произошли кадровые перестановки: Криворучко покинул клуб спустя почти три года

Александр Криворучко завершил работу в "Нижнем Новгороде", где занимал должность заместителя генерального директора по развитию детского и молодежного футбола.

Фото: ФК "Нижний Новгород"

"Пройден большой путь длиною почти три года, запущены процессы и проделана работа, которая, вне всяких сомнений, принесет положительный результат развития академии в ближайшей перспективе", — заявил Криворучко.

О расставании с Криворучко официально объявила пресс-служба нижегородского клуба. Специалист отвечал за развитие академии и проработал в структуре "Нижнего Новгорода" почти три года."Руководство клуба выражает глубокую благодарность Александру Юрьевичу за системную модернизацию клубной академии, за искреннюю преданность детско-юношескому футболу, управленческую мудрость и тот прочный фундамент, который он заложил для будущего нашего клуба", — говорится в заявлении.Сам Криворучко поблагодарил руководство, сотрудников академии, тренеров, футболистов и их родителей. Он подчеркнул, что за время его работы удалось запустить процессы, которые должны принести результат в ближайшем будущем.В завершение специалист пожелал "Нижнему Новгороду" развития, новых побед и скорейшего возвращения в РПЛ.Источник: пресс-служба "Нижнего Новгорода"