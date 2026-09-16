В "Нижнем Новгороде" произошли кадровые перестановки: Криворучко покинул клуб спустя почти три года

"Руководство клуба выражает глубокую благодарность Александру Юрьевичу за системную модернизацию клубной академии, за искреннюю преданность детско-юношескому футболу, управленческую мудрость и тот прочный фундамент, который он заложил для будущего нашего клуба", — говорится в заявлении.
Сам Криворучко поблагодарил руководство, сотрудников академии, тренеров, футболистов и их родителей. Он подчеркнул, что за время его работы удалось запустить процессы, которые должны принести результат в ближайшем будущем.
"Пройден большой путь длиною почти три года, запущены процессы и проделана работа, которая, вне всяких сомнений, принесет положительный результат развития академии в ближайшей перспективе", — заявил Криворучко.
В завершение специалист пожелал "Нижнему Новгороду" развития, новых побед и скорейшего возвращения в РПЛ.
Источник: пресс-служба "Нижнего Новгорода"