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Николаев усомнился в правильности гола "Локомотива" в ворота "Зенита": следовало позвать судью к монитору

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает спорным решение засчитать гол Александра Руденко в матче "Зенита" с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" обыграл железнодорожников со счетом 2:1 в восьмом туре РПЛ. На 18-й минуте Руденко открыл счет, однако непосредственно перед голевой атакой произошел спорный эпизод с участием Вильмара Барриоса и Ильи Еремеева.

По мнению Николаева, главный арбитр Никита Новиков мог не увидеть возможное нарушение со своей позиции, однако VAR стоило вмешаться в ситуацию.

"С видеоповтора мы видим, что решение довольно спорное. Видим элемент безрассудства Еремеева. После видеопросмотра следовало позвать арбитра к монитору. Тогда было бы проще объяснить, что это был фол игрока "Локомотива"", — заявил Николаев.

Эксперт также разобрал эпизод на третьей минуте, когда Сергей Бабкин коснулся мяча рукой в собственной штрафной. В этом случае Николаев поддержал решение не назначать пенальти, поскольку рука футболиста находилась в естественном положении.

После восьми туров "Зенит" с 15 очками занимает пятое место, а "Локомотив" с шестью баллами располагается на 13-й строчке.

Источник: "Матч ТВ"

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