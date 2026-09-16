Николаев усомнился в правильности гола "Локомотива" в ворота "Зенита": следовало позвать судью к монитору

По мнению Николаева, главный арбитр Никита Новиков мог не увидеть возможное нарушение со своей позиции, однако VAR стоило вмешаться в ситуацию.
"С видеоповтора мы видим, что решение довольно спорное. Видим элемент безрассудства Еремеева. После видеопросмотра следовало позвать арбитра к монитору. Тогда было бы проще объяснить, что это был фол игрока "Локомотива"", — заявил Николаев.
Эксперт также разобрал эпизод на третьей минуте, когда Сергей Бабкин коснулся мяча рукой в собственной штрафной. В этом случае Николаев поддержал решение не назначать пенальти, поскольку рука футболиста находилась в естественном положении.
После восьми туров "Зенит" с 15 очками занимает пятое место, а "Локомотив" с шестью баллами располагается на 13-й строчке.
Источник: "Матч ТВ"