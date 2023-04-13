- Может ли Малком заиграть в топ-клубе? Уверен, у него есть все данные для того, чтобы продолжить карьеру в любом клубе мира. Всем нам грустно, что "Зенит" сейчас не может играть в Лиге чемпионов. Это спортивное разочарование для всех нас. Но при этом повторюсь, что Малком готов к игре на любом уровне, - приводит мнение Родригао Metaratings.
Напомним, что до "Зенита" Малкома защищал цвета "Барселоны". За каталонский коллектив новоиспеченный гражданин РФ провел 24 поединка, в которых сумел забить 4 гола и отдать 2 голевых паса своим партнерам по команде. С командой зенитовец стал чемпионом Испании в сезоне 2018/2019. Этой зимой к Малкому обратился французский гранд "ПСЖ", который хотел видеть олимпийского чемпиона в своей команде. Но по итогам переговоров парижанам не удалось договориться с "Зенитом", и футболист остался в России. В текущем сезоне Малком забил 19 голов и оформил 8 ассистентских действий в 28 встречах за петербуржский клуб.
Родригао: у Малкома есть все данные для того, чтобы продолжить карьеру в любом клубе мира
Бразильский защитник "Зенита" Родригао поделился своими мыслями по поводу своего одноклубника Малкома.
Фото: " Чемпионат"