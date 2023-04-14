– Я был бы рад снова видеть Слуцкого в РПЛ. Он очень высококвалифицированный специалист, который может помочь любой команде. Но он такой человек, который не будет кидаться на любое предложение. Если и вернется, то только в хорошие условия, которые позволят развиваться. А таких свободных команд пока в РПЛ нет. Думаю, что ждать Слуцкого в ближайшее время не стоит, – цитирует Игнатьева Sport24.
Леонид Слуцкий остается без работы с ноября прошлого года, когда покинул казанский "Рубин". Соглашение между клубом из столицы Татарстана и 51-летним специалистом было расторгнуто полюбовно. С тех пор уроженец Волгограда ведет активную медийную деятельность в качестве резидента YouTube-канала "Коммент.Шоу". Предпосылок для возвращения Слуцкого к тренерской деятельности в ближайшее время не наблюдается.
Тем временем бывший клуб Леонида Викторовича казанский "Рубин" сменил второго главного тренера за сезон. Юрия Уткульбаева, не проигравшего ни одного матча у руля татарстанской команды, сменил Рашид Рахимов. Причиной отставки послужила невыразительная игра казанцев вкупе с безвыигрышной серией из четырех встреч в Первой лиге.
Борис Игнатьев: ждать Слуцкого в РПЛ в ближайшее время не стоит
Бывший главный тренер "Торпедо" и раменского "Сатурна" Борис Игнатьев оценил перспективы возвращения экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"