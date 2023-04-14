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Комличенко: будет интересный матч с "Зенитом", можем интрижки создать для чемпионата

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Российский футболист "Ростова" Николай Комличенко поделился ожиданиями от поединка 23-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Ростов"
- Вопрос не в "Зените", а в нас самих — насколько мы будем играть в свой футбол, добиваться результата. Еще восемь матчей в чемпионате, все зависит от нас. Не надо смотреть, кто потерял очки, кто выиграл. Главное — это наша игра. Будет интересный матч с "Зенитом", можем интрижки создать для чемпионата, - приводит комментарий Комличенко "Матч ТВ".

"Ростов" и "Зенит" сыграют между собой в эти выходные. Коллективы подходят к поединку, который состоится на домашнем поле ростовчан, соседствуя в таблице. Дружина Карпина идет на 2-й строчке, имея в своем активе 45 очков. Это на 9 меньше, чем у "Зенита", возглавляющего национальное первенство. Центрфорвард ростовчан Николай Комличенко в этом сезоне сыграл за южан 28 встреч, в которых сумел забить 10 голов. Также игрок записал на свой счет 13 ассистентских действий ( 8 раз футболист заработал пенальти). В игре первого круга между коллективами Николай сумел отметиться голом. Но это не помогло "Ростову" набрать хоть какие-то очки. "Зенит" забил 3 гола и уверенно победил. Отличились Малком, Вендел и Кузяев.


Комличенко Ростов Зенит
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