- Все надеялись, что весной "Спартак" составит конкуренцию "Зениту", и к этому все шло. Игра команды смотрелась, хотя на поле выходило одиннадцать россиян. Но в один миг все пропало. Случились травмы Джикии и Промеса, и исчез результат, игра потерялась. Если "Спартак" хочет еще на что-то претендовать, то ему обязательно надо побеждать, - приводит мнение Масалитина "Евро-Футбол.Ру".
"Торпедо" и "Спартак" встретятся в "Лужниках" в эти выходные в рамках 23-го тура РПЛ. Столичные коллективы находятся в разных частях таблицы. Дружина Абаскаля располагается на 3 месте, опережая идущий на строчку ниже ЦСКА, на 1 очко. Черно-белые замыкают таблицу текущего розыгрыша национального первенства. Автозаводцы за 22 тура заработали всего 13 очков. Для попадания хотя бы в стыки Торпедо нужно отыграть 4 -очковое отставание от "Факела". В игре первого круга "Спартак" на своем домашнем поле сумел переиграть торпедовцев благодаря голу своего лучшего бомбардира Промеса. Отметим, что в предыдущем туре "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" (3:3), а "Торпедо" отправила два безответных мяча в ворота "Факела".
Масалитин: если "Спартак" хочет еще на что-то претендовать, то ему обязательно надо побеждать "Торпедо"
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими соображениями по поводу предстоящего поединка "Торпедо" - "Спартак" в 23-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА