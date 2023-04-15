- То, что "Зенит" безальтернативно лидирует — не очень здорово с точки зрения конкуренции в чемпионате. Но "Зенит" заслуженно доминирует в РПЛ, он играет интереснее всех, стабильнее. Их футбол приятно смотреть. Семак подтверждает высокий уровень уже много лет. Не думаю, что так просто держать настолько высокую планку. ЦСКА, "Спартак", "Динамо" стоят на табуретке, но "Зенит" все равно на голову выше.
"Зенит" лидирует в РПЛ после 22 сыгранных матчей, набрав 54 очка. Сине-бело-голубые опережают ближайших преследователей на девять очков. На втором месте идет "Ростов", который бывший президент "Локомотива" Смородская не упомянула среди конкурентов санкт-петербургской команды. "Зенит" и "Ростов" сыграют между собой уже завтра, 16 апреля, в Ростове-на-Дону. Если петербуржцы победят, то будут опережать ближайших конкурентов уже на 12 очков за семь туров до конца чемпионата. Если победит "Ростов", то команда Валерия Карпина приблизится к "Зениту" на расстояние шести очков в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: ЦСКА, "Спартак", "Динамо" стоят на табуретке, но "Зенит" все равно на голову выше
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская сравнила положение "Зенита" и московских команд РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"