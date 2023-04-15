Смородская: ЦСКА, "Спартак", "Динамо" стоят на табуретке, но "Зенит" все равно на голову выше

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
14:00
ХимкиНе начат
П1 1.38X 4.6П2 8.1
Динамо
14:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.53X 4.1П2 6.9
Урал
16:30
ЦСКАНе начат
П1 3.8X 3.35П2 2.03
Сочи
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.58X 3.5П2 2.6
Торпедо
19:00
СпартакНе начат
П1 9.9X 4.9П2 1.35

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм
П1 3.1X 3.05П2 2.37
Уфа
12:00
АкронНе начат
П1 2.55X 3.15П2 2.65
Родина
14:00
Динамо МхНе начат
П1 2.21X 3.15П2 3.45
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 3X 3П2 2.45
Рубин
16:00
ШинникНе начат
П1 1.53X 3.8П2 6.3
КАМАЗ
17:00
ВелесНе начат
П1 2.12X 3.15П2 3.45
Нефтехимик
17:30
Краснодар-2Не начат
П1 1.78X 3.4П2 4.7
Кубань
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
14:30
НьюкаслНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.07
Вулверхэмптон
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.8X 3.15П2 2.85
Челси
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 2.8X 3.3П2 2.71
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6.6
Саутгемптон
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.79X 3.15П2 2.85
Эвертон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.19X 3.3П2 3.75
Манчестер Сити
19:30
Лестер СитиНе начат
П1 1.1X 11П2 24

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
15:00
ВальядолидНе начат
П1 1.41X 5П2 8.5
Атлетик
17:15
Реал СосьедадНе начат
П1 2.36X 3.05П2 3.6
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.79X 3.7П2 5
Кадис
22:00
Реал МадридНе начат
П1 5.5X 4.15П2 1.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
16:00
МиланНе начат
П1 3.3X 3.05П2 2.5
Наполи
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.47X 4.5П2 7.7
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.41X 4.85П2 8.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.25X 7П2 12
Кельн
16:30
МайнцНе начат
П1 2.6X 3.45П2 2.85
Бавария
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.19X 9П2 13.5
Штутгарт
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.2X 3.7П2 2.25
Айнтрахт
19:30
Боруссия МНе начат
П1 1.77X 4.25П2 4.44

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
18:00
РеймсНе начат
П1 2.27X 3.5П2 3.34
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.85X 3.95П2 4.3
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Смородская: ЦСКА, "Спартак", "Динамо" стоят на табуретке, но "Зенит" все равно на голову выше

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская сравнила положение "Зенита" и московских команд РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- То, что "Зенит" безальтернативно лидирует — не очень здорово с точки зрения конкуренции в чемпионате. Но "Зенит" заслуженно доминирует в РПЛ, он играет интереснее всех, стабильнее. Их футбол приятно смотреть. Семак подтверждает высокий уровень уже много лет. Не думаю, что так просто держать настолько высокую планку. ЦСКА, "Спартак", "Динамо" стоят на табуретке, но "Зенит" все равно на голову выше.

"Зенит" лидирует в РПЛ после 22 сыгранных матчей, набрав 54 очка. Сине-бело-голубые опережают ближайших преследователей на девять очков. На втором месте идет "Ростов", который бывший президент "Локомотива" Смородская не упомянула среди конкурентов санкт-петербургской команды. "Зенит" и "Ростов" сыграют между собой уже завтра, 16 апреля, в Ростове-на-Дону. Если петербуржцы победят, то будут опережать ближайших конкурентов уже на 12 очков за семь туров до конца чемпионата. Если победит "Ростов", то команда Валерия Карпина приблизится к "Зениту" на расстояние шести очков в турнирной таблице.

Источник: "РБ Спорт"


Смородская Зенит ЦСКА Спартак Динамо
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