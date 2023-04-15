- Очевидно, что Пиняев прогрессирует в "Локомотиве". Но матч с "Зенитом" показал, что Сергею нужно добавлять в оборонительных действиях. Тогда он будет футболистом с приставкой "супер", а сейчас у Пиняева очень хорошие действия только в атаке, - передает слова Пименова "РБ Спорт".
Матч 22 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Зенит" завершился волевой победой гостей со счетом 2:1. 18-летний атакующий полузащитник красно-зеленых Сергей Пиняев вышел в стартовом составе и был заменен на 77 минуте. Пори этом футболист стал одним из самых заметных в составе "железнодорожников" - нанес 4 удара по воротам, что стало лучшим результатом в команде. Также Сергей записал на свой счет успешную обводку и 1 отбор.
Пименов: матч с "Зенитом" показал - Пиняеву нужно добавить в обороне, тогда он будет футболистом с приставкой "супер"
Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов высказал мнение об игре атакующего хавбека "железнодорожников" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"