Пименов: матч с "Зенитом" показал - Пиняеву нужно добавить в обороне, тогда он будет футболистом с приставкой "супер"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 0 0 0
ХимкиЗавершен
П1 7X 1.21П2 12.9
Динамо
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Урал
16:30
ЦСКАНе начат
П1 3.3X 3.15П2 2.28
Сочи
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.52X 3.4П2 2.72
Торпедо
19:00
СпартакНе начат
П1 10.3X 5.1П2 1.33

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
П1 15X 1.13П2 10.5
Уфа
0 - 0 0 0
АкронЗавершен
П1 15.5X 1.07П2 14.6
Родина
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
П1 1.5X 3.9П2 6.9
Волга Ул
0 - 0 0 0
Арсенал Тула1 тайм
КАМАЗ
17:00
ВелесНе начат
П1 2.12X 3.2П2 3.45
Нефтехимик
17:30
Краснодар-2Не начат
П1 1.77X 3.4П2 4.7
Кубань
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.39X 3.15П2 2.95

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
2 - 0 2 0
Ньюкасл2 тайм
П1 1.05X 14П2 58
Вулверхэмптон
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.85X 3.1П2 2.83
Челси
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 2.8X 3.35П2 2.7
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.53X 4.55П2 6.55
Саутгемптон
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.67
Эвертон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.65
Манчестер Сити
19:30
Лестер СитиНе начат
П1 1.11X 10.75П2 24

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
0 - 2 0 2
Вальядолид2 тайм
П1 7.7X 5.1П2 1.41
Атлетик
17:15
Реал СосьедадНе начат
П1 2.23X 3.05П2 4
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.98X 3.45П2 4.3
Кадис
22:00
Реал МадридНе начат
П1 5.6X 4.15П2 1.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
0 - 0 0 0
Милан1 тайм
П1 2.9X 3.05П2 2.83
Наполи
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.5X 4.4П2 7.5
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.42X 4.8П2 8.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.23X 7П2 12
Кельн
16:30
МайнцНе начат
П1 2.77X 3.25П2 2.8
Бавария
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.19X 8.8П2 14
Штутгарт
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.95X 3.7П2 2.4
Айнтрахт
19:30
Боруссия МНе начат
П1 1.82X 4.2П2 4.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
18:00
РеймсНе начат
П1 2.27X 3.5П2 3.34
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.8X 4.05П2 4.5
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Пименов: матч с "Зенитом" показал - Пиняеву нужно добавить в обороне, тогда он будет футболистом с приставкой "супер"

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Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов высказал мнение об игре атакующего хавбека "железнодорожников" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
- Очевидно, что Пиняев прогрессирует в "Локомотиве". Но матч с "Зенитом" показал, что Сергею нужно добавлять в оборонительных действиях. Тогда он будет футболистом с приставкой "супер", а сейчас у Пиняева очень хорошие действия только в атаке, - передает слова Пименова "РБ Спорт".

Матч 22 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Зенит" завершился волевой победой гостей со счетом 2:1. 18-летний атакующий полузащитник красно-зеленых Сергей Пиняев вышел в стартовом составе и был заменен на 77 минуте. Пори этом футболист стал одним из самых заметных в составе "железнодорожников" - нанес 4 удара по воротам, что стало лучшим результатом в команде. Также Сергей записал на свой счет успешную обводку и 1 отбор.


Локомотив Зенит Пиняев Пименов
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