- Со здоровьем Шамара всё хорошо. Решение насчет участия в сегодняшнем матче будет принимать клуб, - передает слова Портеги "СЭ".
15 апреля в рамках 23 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграет выездное дерби против "Торпедо". Этот матч пропустит нападающий красно-белых Александр Соболев, который в игре прошлого тура с "Динамо" (3:3) получил дисквалифицирующую на одну игру четвертую желтую карточку.
Агент Николсона рассказал, сможет ли форвард принять участие в матче "Торпедо" - "Спартак"
Агент нападающего московского "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега ответил на вопрос о возможности участия игрока в матче 23 тура РПЛ против "Торпедо".
Фото: РПЛ