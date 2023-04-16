- Тренеры меняются, а игра и результат остаются. "Сочи" не смог восполнить те потери, к которым имеет отношение и "Зенит". Когда забрали Родригао и Кассьерру, то там пришел Мещанинов. Это не те замены. Если взять вместе Джорджевича, Мелкадзе и Сарвели, они не смогли заменить одного Кассьерру. Думаю, "Сочи", если клуб хочет быть там, где был гол назад — на втором месте, надо усилиться именно игроками, а не перебирать тренеров, -приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".
Вчера "Сочи" на своей домашней арене проиграл "Краснодару", пропустив два безответных мяча. Это 4 поражение за 6 весенних туров. Южане имеют в своем активе 31 очко и располагаются на 9-й строчке. Примечательно, что "барсы" начинали сезон под руководством Вадима Гаранина, но руководство клуба не устроили результаты команды при молодом тренере. Было принято решение о смене тренера. Сочи договорился с Курбаном Бердыевым, с которым начал вторую часть национального первенства. Но после первых 5 туров экс-наставник "Рубина" и "Ростова" покинул свой пост. Сейчас у руля команды находится Дмитрий Хохолов. Отметим, что летом Сочи на Санкт-Петербург сменили основной бразильский защитник команды Родригао и лучший бомбардир сочинской команды колумбиец Матео Кассьерра, играющий на позиции центрального нападающего. В следующем туре "Сочи" сыграет с "Ахматом".
Аршавин: "Сочи" надо усилиться именно игроками, а не перебирать тренеров
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился своими соображениями по поводу ситуации в "Сочи".
Фото: "Чемпионат"