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Полузащитник "Урала" Влут подал апелляцию на решение нидерландского суда

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Адвокат хавбека "Урала" Рая Влута Эрик Томас, рассказал о поданной его клиентом апелляции на решение суда, который назначил игроку наказание в виде 2,5 лет тюрьмы.
Фото: ФК "Урал"
"Сегодня Рай подал апелляцию. Полагаю, решение по апелляции будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году", - цитирует адвоката, представляющего интересы Влута "РБ Спорт".

Напомним, ранее адвокат футболиста говорил, что Влут скорее всего будет подавать апелляцию в нидерландский суд, который признал его виновным в аварии со смертельным исходом. Мерой наказания по решению суда стало два с половиной года тюремного заключения. Являясь игроком "Хераклеса" в 2021 году нидерландский футболист оказался виновным в ДТП, в которой погиб 4-летний ребенок. Как сообщалось, Влут управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на скорости около 200 км/ч.


Влут Урал
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