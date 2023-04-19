"Очень жалко, что сборная России не примет участие в турнире ЦАФА. Обидно. Говорят, что высокая нагрузка на футболистов? Если так говорят, значит так и есть. Не футболисты принимают решения. Обидно. Жалко, что не будем играть", - приводит слова Тюкавин "СЭ".
Напомним, РФС объявил о решении отказаться от участия сборной России в азиатском Кубке CAFA. Турнир должен состояться в июне, в нем будут соревноваться участники Футбольной ассоциации Центральной Азии - сборные Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Афганистана и Туркменистана. После отстранения национальной команды России от соревнований, проводимых УЕФА и ФИФА, сборная Валерия Карпина сыграла за последний год в пяти контрольных встречах.
Тюкавин: очень жалко, что сборная России не примет участие в турнире ЦАФА. Обидно
Форвард сборной России и московского "Динамо" Константин Тюкавин признался, что ему обидно, что национальная команда не примет участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
Фото: РИА Новости