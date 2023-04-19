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Салихова: Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковала новый формат проведения Кубка России в сезоне-2022/23.
Фото: ФК "Спартак"
– Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь, а региональным будет очень тяжело дойти до финала. Не хватит класса постоянно выигрывать. Все для того, чтобы в финале оказались сильные клубы, собрать стадион и иметь ажиотаж перед финалом. С точки зрения маркетинга – это правильно. А со спортивной составляющей – нет, – приводит слова Салиховой Metaratings.

Первый тайм матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России между "Акроном" и "Спартаком" идет в эти минуты на стадионе "Кристалл" в городе Жигулевске Самарской области. Счет пока не открыт - 0:0. Вратарь гостей Максименко несколько раз уже выручил красно-белых, а на 24-й минуте голкипер "Акрона" Волков отразил пенальти в исполнении нападающего красно-белых Кейта Бальде. "Точка" была назначена за фол на полузащитнике гостей Романе Зобнине. Любопытно, что футболисты "Спартака" не реализовали три из последних четырех 11-метровых ударов.

Финалист нижней сетки определится по итогам единственной встречи. Игру судит Алексей Амелин из Тулы. По пути в полуфинал "Акрон" выбил из розыгрыша турнира уже три столичных коллектива - "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо". Команда Евгения Калешина располагается лишь на 13-й позиции в Первой лиге. "Спартак" идет третьим в чемпионате России, отставая от идущего вторым "Ростова" всего на одно очко.


Салихова Акрон Кубок России салих
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