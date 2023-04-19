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Зарема – о возможном появлении плей-офф или третьего круга в РПЛ: реформаторы лезут в какие-то дебри! Зачем?

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Зарема Салихова, супруга бывшего руководителя "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением о предлагаемых изменениях схемы проведения чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
– Реформаторы хотят изменить и систему проведения РПЛ. Сделать плей-офф, третий круг с разбивкой на группы – зачем? Лезут в какие-то дебри! Считаю, самое главное, нужно решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства. Это очень важно и первостепенно, а также вернуть посещаемость и перестать раздавать билеты бесплатно, если это не в рамках социальных проектов.

Есть очевидные проблемы. Только после их решения можно придумывать дополнительные турниры, экспериментировать с форматами, – цитирует Зарему Metaratings.

Напомним, речь идет о новой схеме проведения чемпионата России, который предложил президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев. Проект будет обсуждаться с клубами. Он предусматривает внедрение плей-офф или добавление третьего круга с разделением 16 команд на две группы. Предполагается, что такая схема позволит увеличить общее количество игр для каждой команды. Это особенно актуально на фоне отстранения российских клубов от участия в официальных европейских турнирах.

Кроме того, Зарема Салихова раскритиковала новый формат проведения Кубка России. По ее словам, существующая в этом сезоне система розыгрыша турнира несправедлива по отношению к командам из низших дивизионов.


Спартак РПЛ Салихова Алаев
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