– Вендел – чернорабочий. Он заменял Барриоса, когда тот отсутствовал. На поле он бегает больше всех. Где эти российские футболисты, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу?
Талант Вендела помножен на работоспособность. Сегодня формула такая. Раньше талантливый игрок мог где-то постоять на поле. А сейчас так не работает. Посмотрите, как Месси бегал назад на чемпионате мира, – заметил Орлов в интервью Sport24.
На счету Вендела в нынешнем сезоне уже девять забитых мячей и четыре голевых паса в 30 играх чемпионата и Кубка России.
В рамках 23-го тура чемпионата России "Зенит" на домашнем стадионе "Газпром Арена" примет московское "Динамо". Игра состоится в субботу, 22 апреля, в 19:00 по мск. Главным судьей встречи назначен Виталий Мешков из Димитрова, для которого она станет первой после отстранения за грубую ошибку в матче между "Спартаком" и "Уралом" (2:2) в 18-м туре РПЛ. Тогда подмосковный рефери подал преждевременный свисток и отменил гол нападающего красно-белых Александра Соболева.
В таблице "Зенит" и "Динамо" разделяют 16 очков. Команда Сергея Семака с 55 баллами уверенно лидирует в Российской Премьер-Лиге. "Динамовцы" имеют на счету 39 очков и замыкают пятерку сильнейших клубов таблицы.
Орлов: где эти российские футболисты, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу?
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: "Матч ТВ"