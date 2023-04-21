- Не сказал бы, что иностранные тренеры чаще добиваются успеха в РПЛ, чем российские. Безусловно, в свое время в российском футболе был тренд на иностранных тренеров. Но мне кажется, что далеко не все из них себя оправдали. Наверное, в этом опыте было больше отрицательного, чем положительного.
Главным тренером сильнейшего клуба России на протяжении последних пяти лет является российский специалист Сергей Семак, который возглавляет санкт-петербургский "Зенит". При нем сине-бело-голубые уже четыре раза подряд выигрывали титул чемпионов страны и могут одержать победу в чемпионате России в пятый раз подряд, так как лидируют в турнирной таблице РПЛ и в текущем сезоне, опережая ближайших конкурентов на девять очков после 23 сыгранных матчей. У "Ростова", который занимает второе место, также главным тренером является россиянин - Валерий Карпин, который работает и в сборной России.
Источник: "РБ Спорт"
Рязанцев: в опыте приглашения иностранных тренеров в РПЛ было больше отрицательного, чем положительного
Полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев заявил, что иностранные тренеры в РПЛ себя не оправдали.
Фото: ФК "Торпедо-Москва"