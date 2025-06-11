Матчи Скрыть

Агент Марина: у нас есть несколько вариантов. Приоритет - остаться в российском футболе

Агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы Джимми Марина, рассказал о ситуации с будущем футболиста, который в прошлом сезоне играл за «Оренбург».
Фото: ФК "Оренбург"
«Джимми пока не определился с клубом. У нас есть несколько вариантов, сейчас он взвешивает все за и против. Приоритет - остаться в российском футболе», - цитирует Родригеса «РБ Спорт».

Конракт костариканского защитника с «Оренбургом» истекает 30 июня. Ранее стало известно, что Марин покинет команду.

В прошедшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 26 матчах за «Оренбург» во всех турнирах, забив пять голов. Также на счету костариканца одна результативная передача.

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится