- Придет ли Марио в ЦСКА или нет - я не знаю. Мне кажется, что нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Уехал и уехал. У "армейцев" было похожее возвращение с Вагнером Лавом. Но мне кажется, что Фернандес особой решающей роли не сыграет. Тем более это следующий сезон. Да и лет ему уже много. Всё может быть. Может быть, какая-то другая команда его захочет подхватить, у которой большие проблемы в обороне. Вот это было бы гораздо веселее. Например, "Спартак". Фернандес и Джикия - вот это было бы прикольно, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее бразильский "Интернасьонал" официально объявил, что 32-летний правый защитник Марио Фернандес покинул клуб по личным причинам. За эту команду Фернандес выступал на правах аренды, его трансфер принадлежит столичному ЦСКА. Летом 2022 года экс-игрок сборной России приостановил карьеру действующего футболиста для переезда в Бразилию по семейным обстоятельствам. В дальнейшем Фернандес и ЦСКА пришли к соглашению о выступлении Марио на правах аренды за бразильский "Интернасьонал".
Официально: Марио Фернандес покинул бразильский "Интернасьонал"
Gremiston: Фернандес покинул "Интернасьонал", потому что хочет вернуться в Россию
Червиченко: может, Марио захочет "Спартак", у которого большие проблемы в обороне. Фернандес и Джикия - прикольно
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение о возможном возвращении в РПЛ защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Фото: РПЛ