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Форвард "Ахмата" Конате: Талалаев ставил более агрессивный футбол, при Ташуеве больше работаем с мячом

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Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате поделился соображениями по поводу игры команды при Андрее Талалаеве и Сергее Ташуеве.
Фото: "Чемпионат"
- Что в команду привнёс Ташуев? У него совсем другой подход и характер по сравнению с Талалаевым. Тот ставил нам более агрессивный футбол: носиться за каждым мячом, не упускать ни одного единоборства. Всегда надо было выносить вперёд — забросить мяч за спину защитникам и стремиться забить как можно скорее.Сейчас у нас больше акцента на контроле — Ташуев обращает внимание на то, что это позволит нам создавать больше моментов, - приводит мнение Конате Sport24.

Российский тренер Андрей Талалаев в этом сезоне возглавил уже третий клуб РПЛ. Сезон специалист начинал в "Ахмате". У руля грозненского клуба Андрей в текущем розыгрыше национального первенства провел 10 поединков ( 4 победы, 3 ничьих, 4 поражения). После поражения от "Пари НН" (1:3) в 9-м туре РПЛ Талалаев был уволен. В октябре россиянин был утвержден новым наставником "Торпедо" (ранее выступал за клуб в качестве игрока). В качестве тренера автозаводского коллектива Талалаев провел 12 игр, в которых сумел одержать всего 2 победы. Также в активе специалиста 1 поражения и 9 ничьих. В апреле этого года Андрей покинул московский клуб и теперь возглавляет "Химки". С химчанами Талалаев провел 1 встречу, сыграв вничью с "Крыльями Советов" (0:0). "Ахмат" располагается на 7-й строчке, имея в своем активе 37 очков.


Конате Талалаев Ахмат Ташуев
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