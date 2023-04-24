- Митай получил обе желтые карточки за фолы на мне? Я просто выполняю установки тренера, открываюсь куда надо, а игрок на мне фолит. Ничего не могу поделать, это его проблемы. Вошёл он в игру или нет — надо у них спрашивать, мне без разницы.
Митай появился на поле на 20-й минуте после травмы полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева. Албанский футболист получил две желтые карточки за 20 минут игры и был удален с поля. К тому моменту "Локомотив" уже уступал в счете 0:1 из-за гола нападающего ЦСКА Антона Заболотного. Отыгрались железнодорожники лишь в самой концовке встречи. Матч закончился со счетом 1:1.
Источник: "Матч ТВ"
Обляков - об удалении Митая в матче "Локомотив" - ЦСКА: просто выполняю установки тренера
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что он просто выполнял установки тренера, заработав фолы на Марио Митае.
Фото: Чемпионат.com