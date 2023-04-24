- Думаю, на "Спартак" намного легче настраиваться, команда идет вверху турнирной таблицы, такие матчи интересно играть. Понимаем, чего от них ждать. Ожидаю тяжелый матч, так как соперник вылетел из Кубка России и захочет исправиться. Настраиваемся на позитивный результат, - приводит комментарий Сафонова "РБ Спорт".
Через несколько часов "Спартак" на своей домашней арене встретится с "Краснодаром". Столичный коллектив имеет всего 1 победу в последних 7 поединках. "Краснодар" же последний раз проигрывал в середине марта, уступив в 20-м туре "Локомотиву" (2:3). С того момента у южан 3 победы и 2 ничьих. Отметим, что игра первого круга между коллективами закончилась разгромной победой дружины Гильермо Абаскаля (4:1). В той встрече точными ударами у "Спартака" отметились Рома Зобнин (дубль), Квинси Промес и Виктор Мозес. Единственный гол "Краснодара" на свой счет записал Эдуард Сперцян, который сумел реализовать 11-метровый. "Спартак" после 23 туров замыкает лидирующую тройку, имея в своем активе 45 очков. Отставание от "Ростова" составляет 4 балла. "Краснодар" с 37 баллами располагается на 7-й позиции.
Сафонов – о матче со "Спартаком": ожидаю тяжелую игру, так как соперник вылетел из Кубка России и захочет исправиться
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов поделился мыслями о поединке со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"