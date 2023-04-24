- "Зенит" приглашает на матч студентов? "Локомотив" — клуб, который поддерживает миллион железнодорожников России. Нам нет смысла проводить какие-то специальные акции. У нас фантастическая поддержка по всей стране, - приводит комментарий Нагорных "СЭ".
"Локомотив" вчера сумел вырвать ничью в поединке с ЦСКА (1:1) благодаря голу французского форварда Вильсона Изидора. Столичная команда заработала 29 очков и располагается на 10-й строчке. Примечательно, что по итогам осенней части сезона железнодорожники шли в зоне стыков. Но после ряда перестановок в руководстве, смены тренерского штаба и трансферов, клуб преобразился. За 7 весенних туров "Локомотив" одержал 5 побед. Также красно-зеленые сыграли вничью и 1 раз проиграли "Зениту" (1:2). Особенную роль в прогрессе "Локомотива" сыграли Артем Дзюба, забивший 6 голов в 7 играх и молодой талант Сергей Пиняев. Сейчас коллектив возглавляет Михаил Галактионов. Следующим соперником "Локомотива" станут "Химки" Андрея Талалаева.
Нагорных: "Зенит" приглашает студентов? "Локомотив" - клуб, который поддерживает миллион железнодорожников России
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился мнением о поддержке клуба.
Фото: РИА Новости