Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
19:00
КраснодарНе начат
П1 1.87X 4.1П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
21:45
РомаНе начат
П1 2.61X 3.2П2 3.05
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Нагорных: "Зенит" приглашает студентов? "Локомотив" - клуб, который поддерживает миллион железнодорожников России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился мнением о поддержке клуба.
Фото: РИА Новости
- "Зенит" приглашает на матч студентов? "Локомотив" — клуб, который поддерживает миллион железнодорожников России. Нам нет смысла проводить какие-то специальные акции. У нас фантастическая поддержка по всей стране, - приводит комментарий Нагорных "СЭ".

"Локомотив" вчера сумел вырвать ничью в поединке с ЦСКА (1:1) благодаря голу французского форварда Вильсона Изидора. Столичная команда заработала 29 очков и располагается на 10-й строчке. Примечательно, что по итогам осенней части сезона железнодорожники шли в зоне стыков. Но после ряда перестановок в руководстве, смены тренерского штаба и трансферов, клуб преобразился. За 7 весенних туров "Локомотив" одержал 5 побед. Также красно-зеленые сыграли вничью и 1 раз проиграли "Зениту" (1:2). Особенную роль в прогрессе "Локомотива" сыграли Артем Дзюба, забивший 6 голов в 7 играх и молодой талант Сергей Пиняев. Сейчас коллектив возглавляет Михаил Галактионов. Следующим соперником "Локомотива" станут "Химки" Андрея Талалаева.


Нагорных Локомотив Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Гендиректор "Спартака" Мележиков – о возможной отставке Абаскаля: вылет из Кубка – не повод говорить, что все пропало
Агент Барбоза – об уходе Малкома: переход всегда сопряжен с риском. В любой европейской топ-команде большая конкуренция эксклюзив
"Спартак" – "Краснодар": стартовые составы на заключительный матч 24-го тура РПЛ 2
Ловчев – о трансферах "Спартака": Дуарте – это что такое вообще? Как игрок такого уровня мог появиться в "Спартаке"? 1
Спортдиректор "Факела" Котов – об отставке гендиректора "Крыльев" Андреева: очевидно, что проблема в судействе есть
Ловчев: думаю, "Лукойл" дергаться с тренером не будет. Абаскаль слепил команду, которая играет в хороший футбол в атаку 2
Президент "Урала" Иванов: зачем встречаться с судьями во время чемпионата? Разрешите лучше заходить в раздевалку
Форвард "Краснодара" Кордоба: "Спартак" – это "Спартак", с ним всегда непросто. Настраиваемся на позитивные эмоции 1
Нападающий "Спартака" Бальде: мой пенальти был отличной возможностью открыть счет. Но у нас нет времени плакать
Генич – о "Бешикташе" как клубе-посреднике "Газпрома": конечно, в УЕФА на все это закроют глаза и не будут вмешиваться
Радимов: Галимов ошибся, по голове за такое гладить точно не нужно, но и публично прибивать парня так жестко – перебор 1
Fotospor: "Газпром" хочет сделать "Бешикташ" клубом-посредником для продажи футболистов из РПЛ в европейские клубы 3
ФНЛ уведомила четыре клуба Крыма о принятии во Вторую лигу при прохождении лицензирования РФС 4
Галимово судейство. Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев подал в отставку из-за работы рефери в игре с «Пари НН» 4
Чистяков: сборная России должна играть, она никак не может отсутствовать