Спортдиректор "Факела" Котов – об отставке гендиректора "Крыльев" Андреева: очевидно, что проблема в судействе есть

Спортивный директор воронежского "Факела" Кирилл Котов отреагировал на решение генерального директора "Крыльев Советов" Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейского произвола в РПЛ.

Фото: РФС





– Я никакого отношения не имею к "Крыльям Советам", комментировать не могу. У всех свои методы, мы, в свою очередь, пригласили господина Каманцева на общее собрание клубов РПЛ, которое будет 26 апреля. Мы так отреагировали. Это очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос как раз надо задать тому, кто их возглавляет, – приводит слова Котова



По итогам 24 туров "Факел" располагается на 14-м месте в таблице РПЛ в зоне "стыков". На счету команды Дмитрия Пятибратова 18 очков. На пятки воронежцам наступают "Химки", которые вплотную приблизились к конкуренту в борьбе за выживание после волевой победы над " Причиной такого резкого шага со стороны одного из руководителей самарской команды послужило его недовольство работой арбитра Романа Галимова в недавней встрече между "Пари НН" и "Крыльями Советов". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1, которые вплотную приблизились к самарцам в борьбе за избежание "стыков". Судья принял ряд спорных решений, включая назначение и неназначение пенальти.– Я никакого отношения не имею к "Крыльям Советам", комментировать не могу. У всех свои методы, мы, в свою очередь, пригласили господина Каманцева на общее собрание клубов РПЛ, которое будет 26 апреля. Мы так отреагировали. Это очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос как раз надо задать тому, кто их возглавляет, – приводит слова Котова Metaratings По итогам 24 туров "Факел" располагается на 14-м месте в таблице РПЛ в зоне "стыков". На счету команды Дмитрия Пятибратова 18 очков. На пятки воронежцам наступают "Химки", которые вплотную приблизились к конкуренту в борьбе за выживание после волевой победы над " Торпедо " (4:2).